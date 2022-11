'Locaties sprints 2023 bekend, sport denk aan extra kwalificatie'

Het is al eventjes bekend dat er aankomend seizoen zes sprints op het programma staan. Daarmee wordt het aantal sprints van dit jaar verdubbeld. Het was nog niet duidelijk waar deze sprints verreden zullen worden, op de vrijdag in Abu Dhabi is dit echter naar buiten gekomen.

Het normaal gesproken goed ingevoerde Auto, Motor und Sport weet namelijk waar de zes sprints in 2023 worden verreden. Volgens het Duitse medium wordt er gekeken naar circuits waar de heren coureurs goed kunnen inhalen. Volgens AMuS worden er volgend seizoen sprints afgewerkt in Azerbeidzjan, Oostenrijker, op het circuit van Spa-Francorchamps in België, in Qatar, Austin en wederom op Interlagos in Brazilië.

De sport zou volgens AMuS ook nog nadenken over het aanpassen van het weekendformat als er een sprint wordt verreden. Er wordt volgens het medium namelijk gesproken over een tweede kwalificatie. De eerste kwalificatie zou dat de startgrid voor de sprint bepalen terwijl de tweede, nieuwe, kwalificatie dan de grid voor de Grand Prix op zondag zou moeten bepalen. Het is echter nog niet duidelijk of deze plannen op goedkeuring van de teams kunnen rekenen.