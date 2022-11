Formule 1 kondigt nieuwe klasse voor vrouwelijke coureurs aan

Tussen de twee vrije trainingen door heeft de Formule 1 in Abu Dhabi een nieuwe opleidingsklasse voor 2023 in het leven geroepen. De zogenaamde F1 Academy is in het leven geroepen om vrouwelijke talenten een kans te geven, de coureurs in de klasse zijn dan ook allemaal vrouw.

De komst van de klasse hing al geruime tijd in de lucht. Al sinds de W Series hun huidige seizoen vroegtijdig moesten afbreken vanwege financiële problemen, sprak met over een eigen klasse. De F1 Academy zal echter niet gaan fungeren als vervanger van de W Series, zo blijkt uit het persbericht. De klasse moet een soort opstapje worden naar hogere klassen zoals de Formule 3, de Formule 2 en dus de W Series.

De coureurs in de F1 Academy zullen gaan rijden in een Tatuus T421 aangedreven door een krachtbron van Autotecnica. Er zullen 5 teams zijn met elk drie auto's, de grid bestaat dus uit 15 coureurs. Er worden 7 racweekenden gehouden waarvan minimaal één plaatsvindt in het voorprogramma van de Formule 1. Het budget per auto ligt op 150.000 euro.