Weerupdate: Eerste druppels vallen op Interlagos

Het heeft er alle schijn van dat de kwalificatie over ongeveer een uur zal worden verreden onder natte omstandigheden. De buien hingen al geruime tijd in de lucht en het was dan ook de verwachting dat er regen zou gaan vallen. Hoeveel regen en wanneer het zou gaan vallen was nog niet duidelijk.

Tijdens de eerste vrije training begon het al aardig donker te worden rondom het circuit van Interlagos. Na de training duurde het nog ruim een uur voor de eerst druppels vielen. De eerste regendruppels vielen ruim een uur voor de start van de kwalificatie en dat betekent dat de teams en coureurs rekening moet gaan houden met een natte baan. Het lijkt dan ook meer dan logisch dat de inters en misschien zelfs de wets worden gebruikt tijdens de kwalificatie.