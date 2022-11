Mercedes legt sponsordeal met FTX stil

De wagens van Lewis Hamilton en George Russell zullen er dit weekend in Brazilië iets anders uit zien dan normaal. Het team van Mercedes heeft namelijk een aantal sponsorstickers van het cryptohandelsplatform FTX van de wagens verwijderd. Het bedrijf verkeerd in zwaar weer en Mercedes heeft de sponsordeal opgeschort.

Eind vorig jaar kondigde het team van Mercedes de deal met FTX aan. Het zou gaan om een meerderjarige deal en men werkte veelvuldig samen. FTX werd veel betrokken bij evenementen en vooral tijdens de Grand Prix van Miami was dit goed te merken. Naast Mercedes sloot het cryptohandelsplatform ook deals met NBA-club Miami Heat en was het bedrijf verbonden aan de Amerikaanse Major League Baseball.

FTX is echter al ruim een week omringd door door onrust. Het was namelijk de bedoeling dat het zou worden overgenomen door Binance. Eerder deze week werd echter duidelijk dat deze deal was afgeketst. De crisis binnen FTX heeft grote gevolgen aangezien hierdoor meerdere crypto-munten in waarde zijn gedaald. Mercedes neemt nu de maatregel om de samenwerking stop te zetten. De stickers verdwijnen dit weekend al van de wagens.