Burgemeester Barranquilla: ‘Reële mogelijkheid' voor Colombiaanse Grand Prix

Na de afloop van de Mexicaanse Grand Prix heeft Formule 1 topman Stefano Domenicali een bezoekje gebracht aan de Colombiaanse stad Barranquilla. Met de groeiende hype rondom de sport zijn er genoeg geïnteresseerde partijen die maar wat graag een Formule 1 race willen organiseren. Zo ook burgemeester van de Colombiaanse stad Barranquilla Jaime Pumarejo, die meent dat de gesprekken met de Formule 1 een ‘goede voortgang’ hebben.

Vooral in de Verenigde Staten neemt de Formule 1 snel in populariteit toe, met als gevolg dat er vanaf volgend jaar maar liefst drie Grands Prix verreden worden in het land. Met de potentievolle economieën van het Zuid Amerikaanse continent in het kielzog is F1-voorman Stefano Domenicali na afloop van de Mexicaanse Grand Prix afgereisd naar het Colombiaanse Barranquilla om de stad te verkennen.

Tegenover het Colombiaanse blad El Heraldo vertelt Burgemeester Pumarejo dat de voortgang in de gesprekken met de Formule 1 ‘goed en voorspoedig verlopen’, maar dat er nog wel ‘werk aan de winkel is.’ Dat er vraag is om gastheer van de Formule 1 te zijn, is duidelijk. Burgemeester Pumarejo laat weten voorzichtig positief te zijn over de onderhandelingen. “Het is een financieel haalbaar project dat investeringen naar onze stad brengt. Het is nog niet zeker, maar we zijn in de race en hopen de finishlijn te halen. We willen nog geen valse hoop geven.”