Visser ziet nog veel ongelijkheid in de autosport: "Ze investeren dan liever in een jongen"

De autosport is een van de weinige topsporten waar mannen en vrouwen het tegen elkaar kunnen opnemen. In de realiteit is het echter zo dat er weinig vrouwen actief zijn in de topklassen van de autosport. Beitske Visser is dan ook van mening dat gelijke kansen in de sport niet aanwezig zijn.

Het is al geruime tijd geleden dat een vrouw zich wist te kwalificeren voor een Formule 1-race. Susie Wolff was in 2015 de laatste vrouwelijke coureur die in actie kwam tijdens een raceweekend, ze werkte in Silverstone een vrije training af voor Williams. Lella Lombardi was in 1976 de laatste vrouw die daadwerkelijk aan de start verscheen van een Grand Prix.

Beitske Visser kwam dit seizoen in actie in de W Series, ze is dan ook de bekendste Nederlandse vrouwelijke coureur van het moment. In Nieuwsuur laat ze echter weten dat gelijke kansen er niet zijn: "Ik denk niet dat mannen en vrouwen gelijke kansen krijgen in de autosport. Vaak zit je in de situatie dat een sponsor of iemand zegt dat ze niet weten of je het kan en dat het een te groot risico is om te investeren. Ze investeren dan liever in een jongen."