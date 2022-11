F1 CEO Domenicali kijkt vol vertrouwen uit naar titelgevecht 2023

In de eerste seizoenshelft was er in de Formule 1 genoeg om te zien en om over te praten wat betreft het gevecht om de titel. Voornamelijk strategische- en rijdersfouten zorgden er echter voor dat Red Bull gedurende het seizoen steeds meer afstand kon nemen van concurrent Ferrari. Vooral de tweede seizoenshelft was Max Verstappen samen met zijn team Red Bull oppermachtig, waardoor er geluiden vanuit de fans op beginnen te komen dat de vroegtijdige kampioensbeslissingen jammerlijk zijn. Topman van de FOM Stefano Domenicali is vol vertrouwen dat de fans volgend seizoen tot de laatste races op het puntje van hun stoel moeten gaan zitten.

Formule 1 is booming business. Vooral in de Verenigde Staten blijven de uitgezonden F1-races recordcijfers trekken, om nog maar niet te spreken van Netflix’s Drive to Survive-series die ongetwijfeld nieuwe fans van over de hele wereld heeft toegetrokken. In een sterk contrast met het titelgevecht van vorig jaar, dat notabene (weliswaar op controversiële wijze) in de allerlaatste ronde van de laatste race van het seizoen beslist werd, zijn dit jaar beide titels al vroegtijdig binnengehaald. Hierdoor rijst er de vraag of, met nog twee races te gaan dit seizoen en de titels verdeeld, de interesse in Formule 1 begint af te nemen. F1’s CEO Stefano Domenicali meent in een gesprek met analisten van Wall Street dat hij positief is over de blijvende interesse van de fans. “We hebben de laatste race (Abu Dhabi) al uitverkocht en de cijfers zien er goed uit. Tuurlijk zal de aandacht een beetje verschuiven naar andere sporten, maar dat hoort bij het racen”, hiermee waarschijnlijk doelend op de “winterbreak” van vele motorsportkampioenschappen.

Bij het startsignaal van het 2022-seizoen werden er radicaal nieuwe regelementen ingevoerd, met een compleet andere filosofie wat betreft de aerodynamica van de auto. Het resultaat hiervan is uiterst positief, want er wordt veel meer op de baan gevochten. Domenicali ondersteunt zijn positieve instelling over de hype rondom F1: “Wat we op de baan hebben gezien is wiel-tegen-wiel racen. Dat is wat we wilden. En ik ben er volledig vertrouwend in dat volgend jaar de gevechten op de baan tot het einde van de kalender zullen doorgaan. Zoals je ziet, de laatste paar races, op het sportieve gebied is er meer dan genoeg aandacht.”

Ingaand op de vraag of de Formule 1 met het oog op de rijzende globale financiële problemen overeind zou blijven staan, zet Domenicali zijn vertrouwen voort: “Wij zijn een wereldkampioenschap waardoor we het risico dusdanig kunnen spreiden om de situatie de managen. We hebben meerdere contracten voor de lange termijn wat betekent dat we nog minder kwetsbaar zijn voor deze situatie. Wat ik kan toevoegen is dat we nu al een geweldig aantal registraties hebben voor tickets voor volgend jaar. Daarom denk ik dat we optimistisch moeten zijn. Tuurlijk houden we het in de gaten, maar dit is wat we nu zien”, sluit Domenicali krachtig af.