Video: Spectaculair begin van F1-launchparty Las Vegas

Afgelopen zaterdag organiseerde de Formule 1 een welkomsfeestje in “Sin City” Las Vegas. Met coureurs Lewis Hamilton, George Russell, Sergio Peréz en Alex Albon en F1-bobo Stefano Domenicali gemarkeerd als “aanwezig” beloofde het een goede introductie te zijn voor de derde F1-race in het 2023 seizoen. Onder de toespraak van onder andere David Crofty werd met een countdown naar nul en een droneshow in de open lucht het beginsignaal gegeven voor het dure festijn.

Een budgetplafond leek er niet te zijn voor de opening van F1’s eerste voetstappen in Las Vegas. Met een mooie droneshow, meer dan genoeg showlampen en een demoronde van Hamilton, Russell en Peréz in notabene het centrum van de gokstad liet het circus maar weer eens zien waartoe het in staat is. De Grand Prix van Las Vegas zal vanaf volgend jaar bereden worden door de koningsklasse van de motorsport.