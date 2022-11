Grand Prix van Las Vegas wordt duurste Formule 1-race van 2023

Vanaf volgend seizoen zal er geracet worden in de gokhoofdstad van de wereld, Las Vegas. De stad is een eindbestemming voor feestvierders, casinoliefhebbers en vanaf volgend seizoen ook F1-toeschouwers. Afgelopen zaterdag organiseerde Formule 1 een welkomstfeestje voor de kleurrijke en bruisende stad in de zanderige staat Nevada. Volgens F1’s topman Stefano Domenicali zal de koningsklasse van de motorsport voor een flink spektakel zorgen, maar dat als gevolg hiervan een flinke prijs aan de tickets zal worden gehangen om de race te in het echt te kunnen meemaken.

Afgelopen zaterdag mochten Mercedes’s Lewis Hamilton en George Russell en Red Bull’s Sergio Peréz aanwezig zijn om de fans warm te maken voor wat er volgend jaar komen gaat. Op de “strip”, de drukste straat van Las Vegas, deden bovengenoemde coureurs een showronde voor een groot publiek. Het is zichtbaar dat de populariteit van de Formule 1 in de Verenigde Staten in grote getalen toeneemt en de FOM (Formule One Management) hoopt hier dan ook flink gebruik van te maken door een derde race in de Verenigde Staten aan de F1-kalender toe te voegen.

FOM-baas Stefano Domenicali is vertrouwend in hoeverre er een show gemaakt zal worden, maar dat het gevolg hiervan is dat de prijzen van tickets hoog zullen zijn. “We gaan het grootste spektakel in de wereld als de Formule 1 zijnde neerzetten. Dat moet qua prijsposities erkent worden, want dit is Las Vegas en waar het voor staat”, vertelt Domenicali in gesprek met AP. Dat de uitstraling van Las Vegas als F1-host pijn zal doen in de portemonnee van de F1-fan is duidelijk. Toch geeft Domenicali aan dat er ook ‘mogelijkheden zullen zijn voor degenen die minder willen of kunnen spenderen’.

“We willen laten zien wat we als promoter kunnen”, zegt Liberty Media’s CEO Greg Maffei. We willen gebruik maken van de groeiende bekendheid van de Formule 1 in de Verenigde staten. De vraag is enorm. Voor ons zal dit de grootste race zijn op het gebied van inkomsten, maar ook op het gebied van uitgaven. Dat hoort bij Las Vegas en is passend voor een race in een showhoofdstad”, sluit Maffei af.