'Red Bull stelt drietal aan als opvolger van Mateschitz'

Red Bull moest tijdens het Amerikaanse Grand Prix-weekend het verlies van eigenaar Dietrich Mateschitz verwerken. De Oostenrijker overleed en met verkeerde in rouw. Enkele weken later heeft men bij Red Bull een nieuwe bestuursstructuur gevonden met meerdere kopstukken, het lijkt erop dat er weinig gaat veranderen bij Red Bull Racing.

De dood van Mateschitz dompelde de racewereld in rouw. Het team van Red Bull Racing herdacht hun eigenaar en voorafgaand de race in Austin was er een herdenkingsmoment. Achter de schermen was men bij het moederbedrijf van Red Bull opzoek naar een nieuw kopstuk van het bedrijf, het lijkt erop dat die zoektocht nu ten einde is gekomen.

Volgens Motorsport.com heeft Mateschitz' zoon een brief gestuurd aan het personeel. De brief van Mark Mateschitz bevat belangrijke informatie voor de toekomst van het bedrijf. Men heeft namelijk gekozen voor een Board of Directors voor de komende jaren. Franz Watzlawick wordt CEO Beverage Business, Alexander Kirchmayr wordt de CFO en Oliver Mintzlaff wordt de CEO Corporate Projects and Investments. Mateschitz junior treedt terug als Head of Organics omdat hij het aandelenpakket van zijn vader heeft gekregen.