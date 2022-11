Toewijzing tickets Zandvoort voorlopig uitgesteld

Ook volgend seizoen staat de Nederlandse Grand Prix op het circuit van Zandvoort weer op het programma. De interesse in kaartjes is reusachtig en het is dan ook de verwachting dan de duinen weer oranje zullen kleuren in 2023. Het is nog afwachten wie er op de tribunes mogen zitten want het toewijzen van de tickets is uitgesteld.

De Nederlandse Grand Prix keerde in 2021 terug op de Formule 1-kalender en de interesse in de tickets was al vanaf het begin af aan zeer groot. Ook voor de aankomende editie is er weer zeer veel interesse vanuit fans, aanvragen voor kaartjes konden tot 16 september worden gedaan waarna men eigenlijk afgelopen woensdag bekend zou maken wie er de gelukkigen zijn. Dit moment is echter uitgesteld.

Een woordvoerder van de Grand Prix-organisatie laat aan het Algemeen Dagblad weten dat het voor alle nieuwe aanvragen pas later bekend wordt op deze zijn toegewezen. Dit heeft volgens de woordvoerder te make met het simpele feit dat men meer tijd nodig heeft. De Nederlandse Grand Prix was vorig seizoen en dit jaar een groot succes. Allebei de keren barstte het circuit van vreugde aangezien thuisfavoriet Max Verstappen tweemaal won.