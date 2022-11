Ferrari-legende Mauro Forghieri op 87-jarige leeftijd overleden

Het team van Ferrari verkeerd in rouw. Gisteren overleed hun voormalige werknemer Mauro Forghieri op 87-jarige leeftijd. Forghieri is verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de geschiedenis van het team van Ferrari. De Italiaan overleed gisteren in zijn geboorteplaats Modena, tevens de geboorteplaats van Ferrari-oprichter Enzo Ferrari.

De levens van Forghieri en Ferrari waren innig met elkaar verbonden. Forghieri werd geboren op 13 januari 1935 en studeerde Mechanical Engineering aan de universiteit van Bologna. De Italiaan werkte sinds 1960 bij het tam van Ferrari en was verantwoordelijk voor een aantal legendarische bolides. Onder andere Niki Lauda en Jody Scheckter werden wereldkampioen toen Forghieri de designer bij Ferrari was. In 1987 verliet hij Ferrari, het merk herdenkt hem nu.