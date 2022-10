Officieel: Red Bull dubbel gestraft voor budgetcap-overschrijding

Het hing al eventjes in de lucht maar de FIA heeft het nu officieel gemaakt: Red Bull Racing is bestraft voor het overschrijden van de budgetcap in 2021. Het team ging vervolgens met de FIA in conclaaf over een straf en men is daar nu uitgekomen. Zoals gisteravond al duidelijk werd ontvangt Red Bull een financiële en een sportieve straf.

De rel omtrent het overschrijden van de budgetcap door Red Bull Racing barstte vlak voor de Grand Prix van Singapore los. Duitse en Italiaanse media meldden toen dat Red Bull de cap had overschreden. Red Bull reageerde furieus en ontkende de beschuldigingen. Maar daags na de Japanse Grand Prix bevestigde de FIA de overschrijding.

7 miljoen dollar & 10 procent minder windtunneltijd

Over de strafmaat was lange tijd veel onduidelijk. Gisteravond werd echter duidelijk dat Red Bull een financiële straf doormiddel van een boete en een sportieve straf doormiddel van het inperken van de tijd in de windtunnel zou krijgen. De wereldtitel van Max Verstappen kwam op geen enkel moment in gevaar aangezien Red Bull de budgetcap slechts met een minimaal bedrag had overschreden. Red Bull ontvangt een boete van 7 miljoen dollar en krijgt richting 2023 10 procent minder windtunnel tijd.

Accepted Breach Agreement

Red Bull en de FIA hebben een zogenaamde Accepted Breach Agreement gesloten. Dat houdt dus in dat er dus een overeenstemming is gesloten tussen de beide partijen. De overschrijding van Red Bull is minder dan vijf procent, na alle berekeningen blijkt namelijk dat de Oostenrijkse renstal 1,8 miljoen pond teveel heeft uitgegeven. De FIA laat tevens weten dat er geen bewijs is gevonden van frauduleus handelen door Red Bull is gevonden.