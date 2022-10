FIA deelt nieuws over mogelijke komst Porsche

In 2026 gaan er nieuwe motorreglementen gelden in de Formule 1. Eén van de doelen van deze nieuwe regels is interesse wekken van nieuwe motorleveranciers. Porsche was lange tijd geïnteresseerd in de Formule 1 maar nadat onderhandelingen met Red Bull Racing mislukten werd het stil. De FIA meldt echter dat de interesse nog steeds bestaat.

De interesse van Porsche en ook Audi bestond al langer. Het leek er lange tijd op dat de afronding van de deal tussen Porsche en Red Bull slechts een formaliteit zou zijn, dit bleek dus echter niet te kloppen. Audi was daarentegen veel helderder over hun plannen, voorafgaand de Belgische Grand Prix kondigde ze hun komst voor 2026 aan. Porsche kwam daarna met een bericht over de stukgelopen onderhandelingen met Red Bull, daarna bleef het lang stil.

Maar het lijkt erop dat de Formule 1-interesse van Porsche nog altijd bestaat. Autosportfederatie FIA kwam namelijk met een opvallende notitie naar buiten na een bijeenkomst van het World Motor Sport Council: "In augustus heeft Audi op Spa aangekondigd dat ze de Formule 1 in 2026 gaan betreden. Deze aankondiging was een bekrachtiging van het harde werk van alle betrokkenen bij het ontwikkelen van deze reglementen. We merken daarnaast ook op dat Porsche nog altijd in gesprek is met teams."