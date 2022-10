Kalender zit bomvol: '24 is echt het maximum'

In de toekomst meer dan 24 races op de F1-kalender? F1-baas Stefano Domenicali garandeert dat dit absoluut niet gaat gebeuren. Het plafond is volgens de voormalig teambaas van Ferrari bereikt.

Het wedstrijdschema is de afgelopen jaren steeds meer uitgebreid. 2012 was de eerste keer dat er 20 Grands Prix op de kalender stonden. Na enkele seizoenen met 19 races werd dat record verbroken in 2016 met 21 ontmoetingen. Voor 2021 en 2022 was de bedoeling dat er 23 races afgewerkt zouden worden, maar door annuleringen bleef de teller op 22 staan.

In 2023 doet de organisatie er nog een schepje bovenop met het recordaantal van 24 stuks. Dit komt mede door de nieuwe wedstrijd in Las Vegas. Negentien jaar geleden duurde het seizoen maar 16 Grands Prix ter vergelijking.

Kritische noten werden gekraakt door coureurs en teams om de bomvolle kalender en het vele reizen. Er wordt ook gevreesd dat er meer races komen en dat kwantiteit boven kwaliteit gaat. Domenicali deelde die zorgen niet. “23 tot 24 races is een goed aantal. Maar meer wil ik er niet over kwijt”, zegt hij tegen Motorsport-Magazin.com. “Rond dit aantal worden de locaties aangewezen. Er zijn veel factoren waarmee rekening wordt gehouden, maar het aantal Grands Prix is duidelijk. Met 24 races is het maximum bereikt", beweert de F1-baas. "24 races zorgt voor het juiste evenwicht tussen vraag en kwaliteit. Als het aantal Grands Prix problemen veroorzaakt, zou ik het onmiddellijk verminderen. Ik denk dat je met 24 races een mooi wereldkampioenschap krijgt."