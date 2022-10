Makers F1-game kondigen opvallende update aan

De Formule 1-game van 2022 is alweer geruime tijd op de markt. Toch zijn de makers van de populaire game nog lang niet klaar met de ontwikkeling van het spel. Deze week kondigde gameontwikkelaar EA de nieuwste updates aan dat belooft veel goeds voor de fanatieke spelers van het spel.

Naast een aantal oplossingen voor bugs in het spel komt EA ook met een aantal nieuwe functies waar veel fans zeer blij mee zullen zijn. Zo maakte men bekend dat de livery waarmee McLaren racete in Singapore en Japan tijdelijk speelbaar zal zijn in de game. Tevens komt het Formule 2-veld beschikbaar in het spel.

Earlier today, Patch 1.12 was released across all platforms for #F122game 🛠



🔧 @Formula2 2022 added

🔧 McLaren 'Future Mode' livery added for a limited time

🔧 Parc Ferme rules now apply to a race after a qualifying session



Read the full notes 👉 https://t.co/tuuzZNqlUd pic.twitter.com/xDeDfJlPIy