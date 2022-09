Wat doet het weer in Singapore?

Aankomend weekend gaat het Formule 1-circus weer verder met de Grand Prix van Singapore. De race in de stadsstaat keert terug op de Formule 1-kalender nadat deze in de afgelopen twee jaar ontbrak vanwege het coronavirus. Nu is de Grand Prix dus terug en moeten de teams gelijk rekening gaan houden met het weer.

De Grand Prix van Singapore is altijd al één van de fysiek zwaarste races op de kalender. De luchtvochtigheid is hoog en alhoewel het een nachtrace is, hebben de coureurs toch veel last van de hoge temperaturen. De kans is aanwezig dat het dit weekend ook nog eens gaat regenen. Tijdens de eerste twee vrije trainingen is de kans op neerslag in ieder geval niet zo hoog, het is dan ook de verwachting dat de trainingen droog zullen verlopen.

Voor het vervolg van het weekend is de kans op regenen vele malen groter. Op zaterdag worden de derde vrije training en de kwalificatie verreden. Er kan veel neerslag in korte tijd vallen maar de meeste buien zullen waarschijnlijk in de namiddag vallen. Toch is de kans zeer groot dat de kwalificatie op een natte baan wordt verreden. Voor de race zijn de omstandigheden op zondag vergelijkbaar. De teams moeten de regenbanden dus niet opbergen.