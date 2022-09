Formule 1 organiseert Launch Party voor Grand Prix Las Vegas

Aankomend seizoen keert de Grand Prix van Las Vegas terug op de Formule 1-kalender. De race wordt verreden op een stratencircuit dat dwars door het gokparadijs leidt. De Grand Prix wordt pas in november volgend jaar plaats maar de organisatie organiseert over anderhalve maand al een zogenaamde Launch Party.

Gisteravond maakte de Formule 1 en de organisatie van de Grand Prix van Las Vegas de plannen voor het feestje bekend. Op 5 november aanstaande kan de gokstad voor het eerst gaan proeven van de Formule 1. 500 fans zijn welkom bij het evenement waar meerdere artiesten zullen optreden, demoruns zullen worden verzorgd en men de kans krijgt om deel te nemen aan de pitstop challenge.

Volgens de organisatie duurt het event de gehele dag en zullen de teams van Red Bull Racing en Mercedes een demorun verzorgen op de wereldberoemde Strip, tevens onderdeel van het circuit. De festiviteiten zullen plaatsvinden bij het hotel Caesars Palace. Op de parkeerplaats van dit hotel werden er in de jaren '80 twee Grands Prix verreden.

An @F1 party like you’ve never seen before! Join us @CaesarsPalace on November 5 from 11am-11pm for the official Las Vegas Grand Prix Launch Party! Find all the details at https://t.co/ySgEoNqBrp! #LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/qa25ZqcS3F