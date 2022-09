Monaco tot minimaal 2025 op de kalender na contractverlenging

Gisteren maakte de FIA bekend dat het World Motor Sport Council de Formule 1-kalender voor 2023 heeft goedgekeurd. De kalender bevat een recordaantal van 24 Grands Prix. Aankomend seizoen maken de Grands Prix van Las Vegas, Qatar en China hun comeback. Ook de iconische Grand Prix van Monaco staat weer op de kalender.

De organisatie van de Grand Prix van Monaco beschikte over een aflopend contract. De plek op de kalender suggereert dat Monaco contractverlenging heeft gekregen. Later op de avond bleek dit inderdaad he geval te zijn. In een persbericht maakte de Formule 1-organisatie bekend dat er een nieuw driejarig contract is getekend waardoor de Grand Prix van Monaco dus tot minimaal 2025 op de kalender staat.

De iconische Grand Prix is onderdeel van de Triple Crown en debuteerde in 1950 op de kalender. Op 28 mei staat de Grand Prix van Monaco in 2023 op het programma. Formule 1-CEO Stefano Domenicali laat in het persbericht blijken tevreden te zijn: "Ik wil iedereen bedanken die betrokken is bij het vernieuwen van het contract. Ik wil vooral Prins Albert en Michel Boeri, de president van de Automobile Club van Monaco bedanken. We kijken uit naar volgend seizoen."