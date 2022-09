Mercedes eert koningin Elizabeth met aangepaste startnummers

Veel teams eren dit weekend de overleden Britse koningin Elizabeth. De Britse vorstin overleed afgelopen donderdag en sindsdien regent het eerbetonen. Veel van de Formule 1-teams zijn gevestigd in Groot-Brittannië, veel renstallen rijden dit weekend dan ook rond met aangepaste livery's of speciale logo's. Ook Mercedes past het uiterlijk van de auto aan.

Voorafgaand de derde vrije training in Monza maakte het team bekend dat George Russell en Lewis Hamilton dit weekend met aangepaste startnummers rijden. Normaal gesproken rijden de twee Britten met gekleurde nummers op de auto, dit weekend zijn de nummers echter zwart. Meerdere anders teams rijden met een herdenkingsembleem voor Elizabeth rond en Alpine rijdt met een zwarte neus.

Both Lewis and George will be running black numbers on their cars this weekend as a mark of respect to Queen Elizabeth II pic.twitter.com/b9WIN1n1cA