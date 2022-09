Porsche bevestigt mislukken deal met Red Bull

Lange tijd leek het erop dat Porsche en Red Bull Racing vanaf 2026 met elkaar gingen samenwerken. Afgelopen week werd duidelijk dat de gesprekken moeizaam verliepen. Porsche heeft nu gereageerd op de berichten doormiddel van een statement. Het Duitse merk bevestigt dat de gesprekken ten einde zijn gekomen zonder resultaat.

Het was geen geheim dat Red Bull en Porsche al geruime tijd met elkaar in gesprek waren. In de afgelopen weken werd het duidelijk dat de gesprekken nogal stroef verliepen. Porsche wilde niet alleen de motoren leveren, ze wilden ook een even groot aandeel in het team hebben als Red Bull. De Oostenrijkers zagen niets in deze eis, Red Bull wil de identiteit van het team behouden en graag de meerderheid van het team behouden.

Het is nog niet duidelijk wat dit betekent voor de Formule 1-plannen van Porsche. Het is algemeen bekend dat het Duitse merk de sport vanaf 2026 wil gaan betreden. Het is alleen niet duidelijk of ze dat ook willen doen met een andere partner dan Red Bull. De hoge heren van de Formule 1 lieten vlak na het nieuws weten dat Porsche niet uit beeld is voor 2026. Enkele weken geleden bevestigde Audi wel zijn komst voor 2026.