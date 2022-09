Formule 1 herdenkt koningin Elizabeth met minuut stilte

Gisteren kwam het trieste nieuws naar buiten dat de Britse koningin Elizabeth II is overleden. De wereldberoemde vorstin overleed op 96-jarige leeftijd en vanuit de Formule 1-wereld stroomden de condoleances en steunbetuigingen binnen. Veel teams en coureurs komen immers uit het Verenigd Koninkrijk. De Formule 1 zal dit weekend dat ook stilstaan bij het overlijden van Elizabeth.

Voorafgaand de eerste vrije training op het circuit van Monza zal er vandaag een moment van herdenking zijn. Om 13:50, tien minuten voor de start van de eerste vrije training, is er een minuut stilte. Alle teams zullen zich verzamelen in de pitlane om de minuut stilte in acht te nemen. Of het nog meer herdenkingsmomenten volgen in het weekend is nog niet bekend, ook is nog niet duidelijk of de teams met bijvoorbeeld rouwbanden gaan rijden.