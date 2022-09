Nog meer pech voor Ferrari: Vrachtwagen vat vlam

Het team van Ferrari bevindt zich in een fase van het seizoen waarin zeer veel fout gaat. De Italiaanse renstal duelleerde aan het begin van het jaar nog veelvuldig met Red Bull Racing maar moet nu veel tijd toegeven op de concurrentie. Tot overmaat van ramp maakt men ook veel tactische fouten waardoor goede resultaten zeer lastig worden.

Dat het team zich bevindt in de hoek waar de klappen vallen werd gister weer eens pijnlijk duidelijk. Eén van de vrachtwagens van Ferrari kreeg namelijk problemen. De vrachtwagen was onderweg naar het circuit van Monza, waar dit weekend de Italiaanse Grand Prix wordt verreden, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Uit foto's op social media blijkt namelijk dat de remmen van de vrachtwagen in de brand vlogen en dat de brandweer zelfs te hulp moest schieten.