Ferrari onthult speciale teamkleding voor thuisrace

Het team van Ferrari bereidt zich voor op een bijzonder raceweekend. Aankomend weekend staat immers de Italiaanse Grand Prix in Monza op het programma. Tijdens hun thuisrace organiseert Ferrari meerdere festiviteiten ter gelegenheid van het 75-jarige bestaan van het merk. In Monza verschijnen de Ferrari-werknemers ook in speciale teamkleding.

Ferrrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz zijn dit weekend niet te herkennen aan hun rode teamkledij. De coureurs zullen in Monza namelijk in het geel gekleed gaan. Vandaag onthulde Ferrari de teamkleding in de speciale kleur Giallo Modena. Het is nog niet bekend of Ferrari in Monza met nog meer gele details gaat werken. De reacties online zijn in ieder geval zeer wisselend.