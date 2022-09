NOS trekt miljoenenpubliek met uitzending Nederlandse Grand Prix

De Nederlandse Grand Prix was afgelopen weekend een enorm succes. De tribunes rondom het circuit zaten propvol, de show werd grootst neergezet en thuisfavoriet Max Verstappen schreef de race op zijn naam. Ook was de Grand Prix voor het eerst in jaren weer live te zien bij de NOS en deze uitzending was meteen een succes.

De NOS begon de uitzending op NPO1 een kleine twee uur voor de start van de race. Met onder andere Bent Viscaal en Beitske Visser werd er voorbeschouwd op de Grand Prix. De live-uitzending begon vanaf het volkslied en het commentaar werd verzorgd door Hans van Loozenoord en Jeroen Bleekemolen. De uitzendingen trokken een miljoenenpubliek naar NPO1.

Miljoenenpubliek

Uit de cijfers van Stichting KijkOnderzoek (SKO) blijkt namelijk dat de NOS-uitzending van de Nederlandse Grand Prix het best bekeken programma van de dag was. Zo'n 2,1 miljoen mensen stemden af op de uitzending op NPO1. De samenvatting van de race werd door zo'n 1,1 miljoen mensen bekeken. De nabeschouwing trok 953.000 geïnteresseerden. Ook de voorbeschouwing was in trek, hier keken zo'n 665.000 mensen naar.

Viaplay

De Grand Prix was in Nederland ook te zien bij Viaplay en F1 TV Pro. Hoeveel mensen via die streamingsdienst naar de race hebben gekeken is niet bekend. Viaplay deelt geen kijkcijfers en van F1 TV Pro is niet bekend hoeveel Nederlanders er op geabonneerd zijn. Viaplay leefde de gehele week toe naar de race op Zandvoort met meerdere liveshows en programma's vanaf het circuit.