Organisatie Dutch Grand Prix in de wolken: "Dit is een droomuitslag"

De tweede editie van de teruggekeerde Nederlandse Grand Prix verliep gisteren zeer succesvol. De overvolle tribunes werden getrakteerd op een strategisch steekspel. Uiteindelijk was het thuisfavoriet Max Verstappen die er met de zege vandoor ging. De zege van Verstappen zorgde voor een vreugde-explosie op de tribunes.

Verstappen won de Grand Prix voor de tweede keer op rij. Het gehele raceweekend verliep redelijk succesvol, de meeste fans gedroegen zich en de incidenten waren niet zo groot. Alleen in de kwalificatie raakten enkele fans in opspraak, er werden immers oranjefakkels op het circuit gegooid. De fakkelgooier werd echter van de tribune verwijderd en hij werd opgepakt door de politie.

Droomuitslag

De organisatie van de Nederlandse Grand Prix was zeer tevreden met het verloop van het evenement. Circuitdirecteur Robert van Overdijk sprak zich tevreden uit bij de NOS: "Dit is een droomuitslag. Dit is waar je vooraf op hoopt en waar je voor tekent maar niet op rekent. Als je vandaag niet kan lachen, dan is er iets niet goed met je. Het was een geweldig feest en zover ik weet heeft iedereen zich prima gedragen."

Fakkels

Van Overdijk geeft echter wel aan dan het fakkelincident vanzelfsprekend besproken zal worden. De circuitdirecteur was verder tevreden: "Ik kan eigenlijk niets negatiefs verzinnen over dit weekend. De rookbommen die tijdens de kwalificatie werden afgestoken en op de baan werden gegooid zijn wel een van de vele evaluatiepunten. We hebben nog zoveel te wensen over voor volgend jaar. Ik maak mij geen zorgen dat we dan minimaal een even zo goede, zo niet een betere, derde editie kunnen neerzetten."