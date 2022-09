Rookbommen verboden op Zandvoort, boete en F1 verbod voor het leven

Fakkels en rookbommen zijn verboden op Zandvoort, toch wagen mensen het om ze mee te nemen. Tijdens de Grand Prix van Oostenrijk werd er al veel geklaagd over de rook door de coureurs, maar de rookbommen hebben vandaag tijdens de kwalificatie wel het hoogtepunt bereikt.

Tijdens de kwalificatie gooide een "fan" een rookbom op de baan, waarom is ons totaal onduidelijk. De sessie kreeg een rode vlag en daardoor waren veel coureurs verstoord.

Controle slecht

Onze redactie van GPToday.net is aanwezig op het circuit en werden slecht gefouilleerd, wat gek is. De rookbommen random het circuit zorgen al races voor ergernissen. Fans die de rookbommen mee naar binnen nemen kunnen een forse boete verwachten en ook een verbod voor de Formule 1-events voor het leven. De organisatie kan via beeldmateriaal, dat gemaakt wordt door de camera's rondom het circuit, de daders opsporen.

De fan die de rookbom op het circuit gooide, is opgepakt. De FIA verklaarde het volgende: "Hallo allemaal, de man die de fakkel op de baan gooide is geïdentificeerd door de beveiliging en van het circuit verwijderd."

Zondag tijdens de race

De organisatie verwacht zondag tijdens de race ook veel rook, maar gaat de controle waarschijnlijk strenger maken. Word je gepakt met een rookbom, weet dan de risico's. Het is voor de sfeer mooi, maar het brengt een hoop nawerk met zich mee.