Wat doet het weer in Zandvoort?

Morgen staat de eerste dag van het Nederlandse Grand Prix-weekend op het programma. De tribunes rondom het circuit van Zandvoort zullen propvol zitten met oranjefans en de hype rondom de race is groot. Het is echter nog maar de vraag of ze het droog zullen houden, het weer kan mogelijk een rol gaan spelen dit weekend.

Morgen staan de eerste twee vrije trainingen op het circuit van Zandvoort op het programma. De bezoekers zullen de zonnebrand mee moeten nemen want de zon zal stevig schijnen. Het wordt ongeveer 26 graden in de Noord-Hollandse duinen en de kans is klein dat er een buitje gaat vallen op het iconische circuit van Zandvoort.

Op zaterdag is het andere koek. Tijdens de derde vrije training en de kwalificatie zal het in ieder geval weer flink heet gaan worden, het kwik zal stijgen tot zo'n 24 graden Celsius. Ook is een buitje zeker niet uitgesloten, er is 50 procent kans op neerslag. Tijdens de race hoeft men geen regen te verwachten. Het blijft waarschijnlijk droog, al is er wel en kleine kans op neerslag. Het zal op zondag zo'n 35 graden worden.