Quiz: wat weet jij van de Formule 1 Grand Prix van België?

De zomerstop zit erop, er gaat eindelijk weer geracet worden in de Formule 1. Het circuit Spa-Francorchamps in de Belgische Ardennen is gastheer van de veertiende Grand Prix van 2022. Voor die gelegenheid heeft GPToday.net weer een quiz gemaakt. Wat weet jij van de Belgische Grand Prix? Laat je score achter in de reacties!