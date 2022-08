Organisatie Belgische Grand Prix kondigt maatregelen aan om wangedrag tegen te gaan

Over ruim een week gaat het Formule 1-circus weer verder. Op het circuit van Spa-Francorchamps wordt de Belgische Grand Prix verreden. De Grand Prix is zo goed als uitverkocht en er worden weer veel fans van Max Verstappen verwacht. Met incidenten van eerder in dit seizoen in het achterhoofd neemt met maatregelen in Spa.

De organisatie van de Grand Prix kwam eerder deze week namelijk met een aantal regels en richtlijnen waar het publiek zich aan moet houden. Op sociale media deelde men de maatregelen. Het meebrengen van glas, rookbommen, wapens, alcohol, fietsen, huisdieren, barbecues en drones is verboden. Ook geeft de organisatie aan dat er camera's hangen om het stelen van reclameborden tegen te gaan.