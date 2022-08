Viaplay komt met 'F1-tiendaagse' in aanloop naar Nederlandse Grand Prix

Over ruim twee weken staat de Nederlandse Grand Prix weer op het programma. Het raceweekend op het circuit van Zandvoort was afgelopen seizoen een groot succes. De Formule 1 is in Nederland sinds dit seizoen te zien bij de fel bekritiseerde streamingsdienst Viaplay. De dienst pakt groots uit omtrent de aanstaande Nederlandse Grand Prix.

Viaplay heeft namelijk aangekondigd dat ze met een 'Formule 1-tiendaagse' komen. De streamingsdienst van het Scandinavische NENT telt vanaf 26 augustus af naar de Nederlandse Grand Prix. De tiendaagse wordt dus gestart met de Belgische Grand Prix. Het is de bedoeling dat men zo'n 37 uur live content gaat leveren, 25 uur daarvan is gereserveerd voor de Nederlandse Grand Prix.

De streamingsdienst komt eveneens met een speciale dagelijkse talkshow: Zandvoort Shakedown. Men hoopt de fans te kunnen verwennen met veel content omtrent de thuisrace van Max Verstappen. Het eerste Formule 1-jaar in Nederland verloopt nog niet geheel vlekkeloos voor Viaplay. Veel kijkers klaagden over tegenvallende beeldkwaliteit en vastlopende streams. De Nederlandse Grand Prix is dit jaar ook live te zien bij de NOS.