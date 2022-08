Domenicali oneens met kritiek: "Ik verkoop de ziel van de sport niet"

Over ruim een week staat de Belgische Grand Prix op het programma. De race op het geliefde circuit van Spa-Francorchamps lijkt na dit jaar van de kalender te gaan verdwijnen. De organisatie van de Belgische Grand Prix beschikt over een aflopend contract en de Formule 1 zelf trekt het liefst naar nieuwe locaties. Formule 1-CEO Stefano Domenicali geeft aan dat geld niet leidend is.

Aankomend seizoen keren er weer enkele opvallende races terug op de F1-kalender. In 2023 staan bijvoorbeeld ook weer de Grands Prix van Qatar en Las Vegas op de planning. Ook lijkt het erop dat Zuid-Afrika een comeback gaat maken. De nieuwe races vormen vermoedelijk het einde voor de Franse en Belgische Grand Prix. Zelfs de iconische Grand Prix van Monaco staat onder druk.

Geld

De klassieke races worden steeds vaker ingeruild voor wedstrijden in oorden waar men veel geld heeft. In de afgelopen jaren werd de kalender uitgebreid naar bijvoorbeeld Saoedi-Arabië en Miami. De hoge heren van de sport krijgen dan ook steeds meer kritiek. Formule 1-CEO Stefano Domenicali spreekt zich erover uit bij Sport Bild: "Geld is overal belangrijk en dat is ook bij ons zo. We kijken niet alleen naar geld. Het totaalpakket moet helemaal kloppen. Als we alleen naar de bankrekening kijken, dan had de kalender er anders uitgezien."

Ziel

Domenicali is het dan ook niet eens met de felle kritiek op zijn persoontje. De Italiaan is van mening dat hij niet zoveel verkeerd doet bij het samenstellen van de kalender. Hij is er zeer duidelijk over tegenover het Duitse medium: "Ik verkoop de ziel van de Formule 1 niet. Dit is gewoon een normale verandering. Wij stellen ons gewoon open voor de gehele wereld."