Belgische Grand Prix moet soort 'mini-Tomorrowland' worden

Over ruim een week gaat het Formule 1-circus weer verder in België. Veel fans en coureurs kijken uit naar het raceweekend op het iconische circuit van Spa-Francorchamps, het is mogelijk de laatste Grand Prix op het circuit. De Belgische Grand Prix staat immers zwaar onder druk. De organisatie wil het event echter omtoveren tot een klein festival.

De Belgische Grand Prix is voor veel coureurs een hoogtepunt van het seizoen. Het circuit is zeer geliefd maar toch is de kans groot dat de race van de kalender gaat verdwijnen. De Formule 1 trekt in de komende jaren naar veel nieuwe circuits, zoals Las Vegas en mogelijk Zuid-Afrika, en Spa beschikt over een aflopend contract. Men wil er echter alles aan doen om de Grand Prix dit seizoen te laten schitteren als nooit tevoren.

Uitzonderlijk

De organisatie van de Formule 1 wil het entertainment rondom de races meer aandacht geven. De Grand Prix op Zandvoort van vorig seizoen wordt als een voorbeeld gezien. In Spa is de entertainmentwaarde naast de baan altijd minder groot dan in bijvoorbeeld Zandvoort of Miami. De race staat dan ook onder druk en circuit-CEO Vanessa Maes geeft dat eerlijk toe. Ze wordt geciteerd door Motorsport.com: "Het is niet zo dat de toekomst van ons hier vanaf hangt, maar dit gaat wel een uitzonderlijke editie worden."

Tomorrowland

De aanstaande Belgische Grand Prix moet een groot feest worden. De organisatie heeft een line-up gepresteerd met 35 DJ's en men hoopt een soort mini-Tomorrowland te creëren. De DJ's zullen ook draaien bij de tribunes, ook zijn er topchefs aanwezig bij de fanzones. Circuitdirecteur Maes omschrijft de plannen op een passende manier: "We hebben gekozen voor een show op zijn Amerikaans."