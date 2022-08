Stroll en Hulkenberg nemen deel aan Pirelli bandentest

Via de mediakanalen van Aston Martin heeft het aangekondigd dat Lance Stroll en Aston Martin reserve-coureur Nico Hulkenberg deze week deelnemen aan de officiële bandentest van Pirelli. Beide coureurs zullen gebruik maken van de AMR22, de bolide van Aston Martin.

Time to swing my hips again 🤠 I will be in the car on Wednesday for the tyre test 👌#f1 #testing @F1 @AstonMartinF1 pic.twitter.com/6hgLJnhRp5