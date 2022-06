Organisatie Azerbeidzjaanse Grand Prix verwacht geen problemen met Le Mans-clash

Aankomend weekend wordt druk voor de autosportliefhebber. Naast de Grand Prix van Azerbeidzjan wordt namelijk ook de wereldberoemde 24 uur van Le Mans verreden. Dat de twee wedstrijden in hetzelfde weekend plaatsvinden is een doorn in het oog van veel autosportfans, er is namelijk nogal wat overlap.

Zaterdag begint de kwalificatie in Azerbeidzjan om 16:00 Nederlandse tijd. Pijnlijk genoeg is dat tevens de starttijd van de 24 uur van Le Mans. Een dag later begint de Grand Prix om 13:00 Nederlandse tijd, de autosportfan moet dus een keuze gaan maken of op twee schermen tegelijkertijd gaan kijken. Het zorgt voor de nodige vraagstukken.

Verwachting

In Azerbeidzjan lijkt men zich in ieder geval geen zorgen te maken over de clash tussen de twee races. Organisator Arif Rahimov ligt er niet wakker van en deelt zijn analyse met Motorsport.com: "Het belangrijkste deel van de 24 uur van Le Mans is de start en het belangrijkste deel van onze kwalificatie is het einde. Mijn verwachting is dus dat de kijkers naar allebei de evenementen kunnen kijken."

Puzzelen

De organisatie van de Azerbeidzjaanse Grand Prix heeft niet met de FIA en de hoge heren van de Formule 1 gesproken over de La Mans-crash. Rahimov legt het proces uit: "Het schema is tot stand gekomen op basis van meerdere factoren. Er zijn interne factoren op locatie en het is natuurlijk een puzzel om alles op zijn plek te krijgen op zaterdag, denk dat bijvoorbeeld aan de Formule 2-race. Er zijn niet veel opties om met alles te gaan schuiven. Ik zou balen als de Le Mans-start zou samenvallen met het einde van de kwalificatie. Nu botst het met de start dus ik denk dat de kijkers wel komen."