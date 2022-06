Formule 1 deelt vanmiddag meer informatie over F1 Manager-game

Enkele maanden geleden kwam de Formule 1 met een aankondiging die enthousiasme aanwakkerden bij gamers. Men onthulde namelijk dat er een nieuwe Formule 1-game aankwam waarin met iets anders ging doen dan zelf racen. Het ging om de game 'F1 Manager 2022', maar na de aankondiging bleef het stil.

De stilte begon op de zenuwen te werken van de fans en de sociale media van de game stonden al snel vol met ongeduldige reacties. Maar gistermiddag maakte men bekend dat er deze middag meer nieuws komt. Men zal komen met een release date, gameplay trailer en nog veel meer komen. Daarnaast deelde men een link naar het F1 Manager-account op livestreamplatform Twitch. De gametag 'F1 Manager 2022' is hier al aanwezig dus de kans bestaat dat men vanmiddag daadwerkelijke gameplay gaat delen.

𝗥𝗲𝗹𝗲𝗮𝘀𝗲 𝗱𝗮𝘁𝗲. 𝗚𝗮𝗺𝗲𝗽𝗹𝗮𝘆 𝘁𝗿𝗮𝗶𝗹𝗲𝗿. 𝗠𝗼𝗿𝗲.



Tomorrow. 4pm BST/11am ET/8am PT.



Thank you for your patience 😉



▶️ https://t.co/rpOLveKYz7#F1Manager pic.twitter.com/pttX7Vixzh