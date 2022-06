Helmfabrikant verwacht geen problemen met ontwikkeling viziercamera

Afgelopen seizoen begon met in de Formule 1 te experimenteren met de viziercamera. De tests waren een succes en dit seizoen zijn de beelden van de cameraatjes in de helmen steeds vaker te zien op televisie. Men is er zelfs zó enthousiast over dat de camera's vanaf volgend seizoen verplicht zijn.

Echter hebben alle coureurs die de cameraatjes tot nu toe hebben getest één overeenkomst: ze hebben dezelfde helmleverancier. Men rijdt namelijk allemaal met een helm van Bell, het moederbedrijf van deze fabrikant heeft geholpen bij de ontwikkeling van de camera's. Het is dus dan nog maar de vraag of dit wel gaat werken bij de andere helmmakers.

Max Verstappen is een van de weinige coureurs die niet met een Bell rijdt. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur rijdt men een Schuberth en heeft dus nog niet kunnen testen met de viziercamera. Bij Schuberth maakt men zich echter nul zorgen, zo laat een woordvoerder weten aan Motorsport.com: "We zijn klaar om te testen en we verwachten geen problemen. Vooralsnog zijn we in afwachting van instructies en materialen waaronder de cameraatjes. De Formule 1, de FOM of de FIA zullen een informatieblad laten rondgaan."