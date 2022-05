Regen dwarsboomt start Grand Prix van Monaco

Max Verstappen heeft zijn gewenste resultaat gekregen in Monaco: het regent. De regenval zorgt voor de nodige chaos in het prinsdom, de start werd uitgesteld en de teams moesten opzoek naar regenbanden. Achter de Safety car ging iedereen rustig aan van start.

Enkele minuten voor 15:00 begon het rustig te druppelen in Monaco. De wedstrijdleiding nam maatregelen en de start werd uitgesteld tot 15:16. Daarna ging men voorzichtig van start achter de Safety Car en begon de regen nog harder naar beneden te komen in het dwergstaatje aan de Franse kust. De wedstrijdleiding had genoeg gezien en de rode vlag werd weer gezwaaid, de racestart is uitgesteld.