Nieuw podium Barcelona gereed voor Spaanse Grand Prix

Aankomend weekend staat de Spaanse Grand Prix op het circuit van Barcelona weer op het programma. De race zal voor veel teams zeer belangrijk worden, er worden immers veel nieuwe updates verwacht. Voor alle teams is et bereiken van het podium in ieder geval het doel.

Dit jaar ziet het podium in Barcelona er anders uit dan voorheen. Men heeft namelijk een nieuw podium gebouwd en het heeft een bijzondere vorm. Het Spaanse ereschavot is namelijk in de vorm van het circuit zelf, op de televisie zal dit niet snel opvallen maar van bovenaf is het duidelijk zichtbaar.