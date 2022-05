Ben Sulayem wakkert geruchtenstroom aan met Porsche-bezoek

Enkele weken geleden bevestigde de topman van de Volkswagen Group iets wat al geruime tijd in de lucht hing: Audi en Porsche gaan de Formule 1 betreden. De twee merken hebben zelf nog niets laten weten maar het lijkt inmiddels wel duidelijk dat de merken de sport vanaf 2026 gaan betreden.

De verhalen worden nu verstevigd door een bezoek van FIA-president Mohammed Ben Sulayem. Hij bezocht eerder deze week Porsche-CEO Oliver Blume. Het bezoek wakkert de geruchtenstroom alleen maar aan, Porsche gaat immers mogelijk samenwerken met het team van Red Bull Racing.

With @Porsche CEO Oliver Blume in Stuttgart 🇩🇪 today, talking about the iconic firm's current and future commitment to motor sport@PorscheRaces pic.twitter.com/TjCQcCiPEF