FIA wil financiële compensatie zien voor extra sprintraces

De FIA wil financiële compensatie voor het personeel als er extra sprintraces komen. In een statement dat gisteren naar buiten kwam zei de internationale autosportbond het volgende.

"De eerste van drie sprintraces tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna kon op veel enthousiasme rekenen van fans en belanghebbenden. De F1-teams en F1-organisatie zijn naar aanleiding hiervan voorstander van een uitbreiding in zijn huidige vorm naar zes sprintraces in 2023. De FIA steunt het principe van de uitbreiding, maar evalueert de impact van dit voorstel op de extra werkzaamheden op de baan en voor het personeel. De FIA zal deze feedback met de F1 Commission delen."

Tijdens de vergadering in London ging de FIA nog niet akkoord met de uitbreiding naar zes races. Bronnen vertelden tegen Motorsport.com dat bij de stemronde niet het minimale aantal van 26 van in totaal 30 werd gehaald. FIA-president Mohammed Ben Sulay wil geld zien voor de autosportfederatie. Dit zorgde voor ergenissen in de vergaderruimte. De FIA stemde wel in om te onderzoeken wat de gevolgen zijn voor de werknemers en zal later met een statement komen.

Dinsdag meldde GPTODAY.NET dat zes sprintraces vanaf 2023 helemaal rond was, maar dat was deels waar. Alleen de teams en de F1-organisatie hebben de benodigde stemmen behaald voor de doorvoering van het plan.