Zandvoort behoudt vergunning na stikstofdiscussie, GP niet in gevaar

De Grand Prix van Nederland in 2022 kan definitief doorgang vinden. De rechtbank van Haarlem heeft geen onregelmatigheden opgemerkt in de vergunning omtrent de hoeveelheid uitstoot van stikstof.

Mobilisation for Environment een procedure aangespannen in december omdat de stikstofcijfers niet klopten die het circuit publiceerden. De milieuorganisatie maakte zich zorgen over de natuur rondom het grote evenement. De rechter ging in hiermee en besloot de zaak nader te onderzoeken.

Of daarmee het verzet van MOB of andere natuurorganisaties voorbij is, blijft afwachten. De Grand Prix van Zandvoort is in het weekend van 4 september.