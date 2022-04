Komt de Grand Prix van Miami in gevaar?

Dit jaar trekt de Formule 1 tweemaal naar de Verenigde Staten. In de staart van het seizoen staat de Amerikaanse Grand Prix in Austin op het programma maar ook aankomende maand trekt het circus naar de States. Op 8 mei staat immers de eerste Grand Prix van Miami op het programma.

De wereldberoemde stad in Florida stond al geruime tijd op het verlanglijstje en over krap een maand is het zover. De werkzaamheden aan het circuit in Miami Gardens zijn in volle gang en het belooft een reusachtig evenement te worden. De coureurs, fans en hoge heren van de sport kijken er reikhalzend naar uit. Echter staat niet iedereen te trappelen voor het race spektakel.

Rechte

Omwonenden van het circuit in Miami Gardens zitten niet bepaald te wachten op de komst van de koningsklasse van de autosport. Ze vrezen ondragelijke herrie en enkele bewoners nemen dan ook stappen. De omwoners stappen naar de rechter in een laatste poging om de Grand Prix tegen te houden, zo meldt de Miami Herald. Niet iedereen is het hier mee eens, de organisatoren van de race vinden dat de stad en niet de rechtbank moeten beslissen.

Zandvoort

De zaak doet denken aan de situaties in Zandvoort vorig jaar. In ons land waren het echter geen buurtbewoners maar milieuclubs die de race probeerden tegen te houden. In Nederland kwamen de klagers echter van een koude kermis thuis en ging de race gewoon door. Het is afwachten of de zaak in Miami in de voetstappen van Zandvoort gaat treden of dat er een kleine crisis gaat ontstaan.