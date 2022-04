Monaco ontkent geruchten: "Moeten allen nog contract tekenen"

De Grand Prix van Monaco is al vele tientallen jaren de parel van de Formule 1-kalender. De klassieke stratenrace is uniek in zijn soort en vormt al tijden een hoogtepunt van het seizoen voor fans, coureurs en sponsors. Het ministaatje wordt dan ook veelvuldig geassocieerd met de koningsklasse van de autosport.

Toch gaan er veel geruchten rond over een naderend einde voor de Grand Prix in het dwergstaatje. Het is duidelijk dat de hoge heren van de sport momenteel druk bezig zijn met een soort herstructurering van de Formule 1-kalender. Recent werd bijvoorbeeld de Grand Prix van Las Vegas aan de kalender toegevoegd. Volgens geruchten moet Monaco vrezen voor hun plekje, ook omdat het contract met de Formule 1 binnenkort afloopt.

Geruchten

In Monaco zelf worden ze stapelgek van alle geruchten en verhalen over een mogelijke exit van de race. De voorzitter van de Automobile Club Monaco, Michel Boeri is er klaar mee. Volgens La Gazette de Monaco was hij duidelijk op een vergadering van de automobiel club: "Ik wil even wat duidelijk maken over de verhalen die rond gaan in de media. Ik wil graag zeggen dat er niets van klopt."

Contract

Volgens Boeri zijn er slechts nog enkele losse eindjes die men aan elkaar moet knopen. De Monegask wil dan ook niets weten van alle verhalen: "We zijn nog steeds in gesprek met de Formule 1 en we moeten het nu alleen nog concreet maken door een contract te tekenen. Ik kan garanderen dat de Grand Prix ook na 2022 nog wordt verreden. Ik weet nog niet of het contract zal gelden voor drie of vijf jaar maar dat is slechts een detail."