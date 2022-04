Nieuwe ruzie onder F1-teams laait op vanwege geld

Een nieuwe ruzie tussen de Formule 1-teams lijkt op te laaien in de paddock, en uiteraard gaat het over geld. Zoals eerder gemeld pleiten sommige teams voor een aanpassing van het budgetplafond van 130 miljoen euro per jaar, omdat de inflatie de beperkte middelen die de teams nu hebben schaadt.

AlphaTauri-teambaas Franz Tost: "Momenteel zijn er nog drie teams tegen de aanpassingen. Wij zouden er voorstander van zijn om het enigszins aan te passen, omdat de kosten - vooral op het gebied van logistiek - waanzinnig zijn gestegen. We zitten al ver over de limiet."

Alfa Romeo-teammanager Beat Zehnder bevestigde: "We betalen 160 procent meer voor luchtvracht dan in 2020. Er moeten verbeteringen worden aangebracht aan het budgetplafond."

Grote schepen

Met name de oorlog tussen Rusland en Oekraïne zorgt ervoor dat luchtvracht steeds minder levensvatbaar wordt, waardoor de teams bijna uitsluitend op schepen zijn aangewezen.

Zehnder: "Deze schepen worden steeds groter. Vandaag de dag hebben we schepen met 28.000 containers, dus laden en lossen duurt vijf dagen. Vroeger was dat anderhalve dag."

Hij geeft toe dat de grote teams hun toegestane jaarlijkse budget willen verhogen van 130 miljoen euro tot 137 miljoen euro.