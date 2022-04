DHL redt teams van problemen met spullen

Dit weekend rijdt de Formule 1 voor het eerst sinds 2019 weer in Melbourne. De Australische Grand Prix is altijd een aardige puzzel voor de teams aangezien het land niet bepaald om de hoek ligt. Veel teams sturen hun materiaal dan ook zeer vroeg richting Australië maar alsnog komen er wel eens problemen om de hoek kijken.

Het was namelijk zo dat veel teams in Australië zomaar in de problemen konden komen. Door stijgende transportkosten en de oorlog in Oekraïne loopt het wereldwijde vrachtvervoer namelijk zeer grote problemen op. De teams werken met een zeer strak schema en vertraging komt dan niet goed uit. Toch was dit het geval, een vrachtschip met spullen van meerdere teams liep een week vertraging op.

De vertraging zou zomaar voor grote problemen kunnen zorgen maar de teams hadden geluk met een meedenkende partner. Vervoersbedrijf, en Formule 1-partner, DHL schoot namelijk te hulp en hierdoor kwam alles toch op zijn pootjes terecht. DHL haalde in Singapore namelijk de spullen van de teams van de boot. Ze haalden er vrachtvliegtuigen bij en hierdoor kwamen alle spullen op tijd aan in Melbourne.