Liberty Media tevreden met Drive to Survive: "Nummer 1-show in 33 landen"

Afgelopen week kondigde men de nieuwe Grand Prix van Las Vegas aan. Vanaf volgend jaar staan er dus drie Amerikaanse Grands Prix op de Formule 1-kalender, je kan dus stellen dat de sport definitief voet aan Amerikaanse grond heeft gezet. Er zijn vanzelfsprekend meerdere factoren die meespelen bij de groeiende populariteit.

Vooral de fel bekritiseerde Netflix-reeks 'Drive To Survive' lijkt bij te dragen aan de groei van de sport. De reeks is echter bij lang niet iedereen zo populair. De streamingsgigant neemt immers nogal eens een loopje met de werkelijkheid. Boordradio's worden onder andere situaties geplakt, uitspraken worden uit context getrokken en men verzint rivaliteiten. Regerend wereldkampioen Max Verstappen is één van de grootste criticasters en hij werkt dan ook niet meer mee aan de serie.

Succes

Bij Formule 1-eignaar Liberty Media zijn ze wel verheugd met de successen van de reeks. De hoge heren zien zelfs dat de serie ongekende cijfers bereikt. In Las Vegas sprak Liberty Media-CEO Greg Maffei zich uit tegenover Motorsport.com: "Ik ben blij dat ik kan vertellen, ik denk dat Netflix ook tevreden is, dat Drive to Survive de nummer 1-show is geweest in 33 verschillende landen. Het aantal kijkers is nu al groter dan bij het derde seizoen. Het is dus echt een enorm groot succes."

Factoren

Maffei is daarnaast ook in zijn nopjes met de groei van de sport zelf. De Amerikaan weet haast zeker dat dit onder andere komt door Netflix: "Ik denk dat er meerdere factoren meespelen bij de grote, huidige populariteit van de Formule 1. Maar Drive to Survive is zeker één van de factoren die wij meerekenen daarin."