'Formule 1-bazen en coureurs snel in gesprek over Jeddah-situatie'

De Saoedische Grand Prix hing afgelopen weekend enkele uren aan een zijden draadje. Op vrijdag werd er immers een aanslag gepleegd door Houthi-rebellen op een depot van Aramco, iets verderop in Jeddah. Op het moment van de aanslag waren de heren coureurs net bezig met de eerste vrije training.

Op de nacht van vrijdag op zaterdag werd er koortsachtig vergaderd door de teambazen, Formule 1-bazen en de coureurs. Formule 1-CEO Stefano Domenicali en FIA-president Mohammed Ben Sulayem lieten al snel enthousiast weten dat de race gewoon door kon gaan. De coureurs waren niet overtuigd en men wilde de race afblazen. Na lang gesteggel gingen de coureurs toch overstag en het weekend ging 'gewoon' door.

Vergaderen

De coureurs wilden zich de volgende dagen niet teveel uitspreken over de overleggen maar het werd wel duidelijk dat de discussie nog niet ten einde was. De bizarre situatie in Jeddah heeft veel indruk gemaakt en men vermoedde dat er snel nog een vergaderrondje zou volgen tussen coureurs en de hoge heren van de sport.

Spoedig

Volgens Sky Sports komen coureurs en kopstukken spoedig bij elkaar om de situatie door te nemen. Het is dan ook nog maar zeer de vraag of men in de toekomst nog terugkeert in Saoedi-Arabië. Volgens de Britse zender heeft de organisatie van de sport de coureurs beloofd dat er nog voor de volgende race zal worden gesproken over de situatie. Details over locatie en tijdstip ontbreken echter nog.