Domenicali ziet Saoedische Grand Prix als iets positiefs

De Formule 1 reist volgende week voor de tweede keer in de historie af naar Saoedi-Arabië. In het controversiële land in het Midden-Oosten racen de heren coureurs op het Jeddah Corniche Circuit, een baan die op zichzelf ook al een bron van kritiek is. Maar het valt in het niets bij de race zelf, veruit de meest controversiële wedstrijd op de kalender.

Saoedi-Arabië staat niet bepaald bekend als een land waar men veel waarde hecht aan mensenrechten. Verschillende mensenrechtenorganisaties ,zoals Amnesty International, waren niet mild met hun kritiek. Amnesty vind dat de Saoedi's de Grand Prix gebruiken om hun imago op te poetsen. Dit fenomeen wordt ook wel sportswashing genoemd en de Formule 1 is wel vaker een speelbal van discutabele regimes.

Agenda

Toch was de kritiek het grootst op de Saoedische Grand Prix. In het land mogen vrouwen immers nog maar een paar jaar autorijden en massale executies zijn er niet vreemd. Volgens Formule 1-CEO Stefano Domenicali is de race eigenlijk zeer goed. De Italiaan spreekt zich tegenover Sky Sports: "Het is nogal alarmerend op dit soort nieuws te horen. Ik geloof er echter heilig in dat deze sport samen met het desbetreffende land ervoor zorgt dat mensenrechten een centraal punt worden op de agenda."

Juiste richting

De eerste editie van de Saoedische Grand Prix was volgens Domenicali zeer positief. De Italiaan zag een divers gezelschap op de tribune plaatsnemen en dat is voor hem een goed signaal. "Vorig jaar zagen we veel vrouwen en jongeren de race bezoeken. Ze konden genieten van een evenement en dat was eerder niet mogelijk. Dat is de juiste richting. Dat wij naar het land trekken zorgt ervoor dat er aandacht op het onderwerp wordt gericht. Zonder onze aanwezigheid had het misschien een ander plekje in het nieuws."