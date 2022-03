Haas kan test in Bahrein missen vanwege vertraging met luchtvracht

Haas F1 zou de openingsdag van de wintertest in Bahrein kunnen missen na een vertraging doordat het vliegtuig waarin de lading vracht met onderdelen aan de grond is gezet. F1-teams zijn momenteel bezig met het opzetten van de pitboxen in Sakhir voorafgaand aan de tweede testsessie ter voorbereiding op de eerste Grand Prix van het F1-seizoen 2022, die volgende week begint.

Haas zou naar verwachting maandag zijn spullen in het Koninkrijk in ontvangst nemen, maar het vliegtuig dat de lading tussen Londen en Bahrein zou afhandelen, stond onverwachts aan de grond in Istanbul door een technisch probleem.

Volgens het Duitse Auto Motor und Sport zei Haas-teambaas Guenther Steiner dat het Amerikaanse team te maken zou kunnen krijgen met een vertraagde start van de wintertest in Bahrein als de vracht dinsdag Sakhir niet bereikt, met de eerste testdag gepland voor donderdag.

Extra testdag

Auto Motor und Sport suggereert echter dat een geval van overmacht er kan worden besloten dat Haas zondag toegang krijgt tot het circuit om het testprogramma in te halen als het vertraging oploopt. Deze hachelijke situatie van het team komt in de nasleep van een onrustige en veelbewogen start van de voorbereidingen voor het seizoen.

Het programma van Haas in Spanje werd gehinderd door betrouwbaarheidsproblemen met de nieuwe VF-22, terwijl het team ook te maken heeft met de nasleep van de beëindiging van het contract met de Russische titelsponsor Uralkali en zijn coureur Nikita Mazepin.

Haas-reservecoureur Pietro Fittipaldi gaat samen met Mick Schumacher met het team testen in Bahrein, maar er is nog geen uitspraak gedaan over wie er naast de Duitser in de tweede wagen het seizoen zal beginnen.